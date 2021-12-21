Лена Радионова: все едут на соревнования побеждать, Туктамышева — кайфовать

До чемпионата России — одного из главных стартов сезона — осталось два дня. Турнир в Санкт-Петербурге станет первым этапом отбора на Олимпийские игры. Главная борьба, как нетяжело догадаться, развернётся в женской дисциплине. На три вакантные квоты в Пекин претендуют, как минимум, пять фигуристок. Мы поговорили с чемпионкой России Еленой Радионовой о шансах наших одиночниц. Травма Косторной, уникальность Валиевой, четверные прыжки Трусовой — в интервью NEWS.ru.

— Главной темой последней недели является травма Алёны Косторной. Ваши первые мысли, когда вы узнали об этой новости?

— Очень печально, что Алёна не будет участвовать в чемпионате России. Она, на мой взгляд, была одной из претенденток на Олимпиаду. Что будет дальше, непонятно. Тяжело сказать, на сколько выбыла фигуристка. Но в любом случае любая травма может сильно повлиять на спортсмена. Нужно будет потратить определённое время на восстановление. Да и вид спорта у нас такой, что на травмы совсем нет времени. Ни в коем случае нельзя выходить из обоймы.

Алёна Косторная Dmitry Golubovich/Global Look Press

— Алёна уже заявила, что намерена выступать ещё четыре года. Вы верите в подобный сценарий? У нас очень стремительно развивается женское фигурное катание. После Олимпиады в Пекине появится ещё более молодое, усовершенствованное поколение фигуристок. Удастся ли с ними конкурировать Косторной, которая не имеет в своём арсенале ни одного четверного прыжка?

— Если она хочет кататься ещё четыре года, это её право. К тому же у нас перед глазами есть пример Лизы Туктамышевой. Несмотря на большой возраст для фигурного катания (хотя для жизни это ещё молодой возраст), она продолжает выступать. Всё будет зависеть только от Алёны. Но фигурное катание не стоит на месте, конкуренция огромная. Ей как минимум нужны четверные. У нас сейчас без четверных тяжело пробиться, а после Олимпиады пойдёт новое поколение, которое будет ещё сильнее. Спорт всегда прогрессирует.

— На данный момент Валиева является абсолютной рекордсменкой мира. Говорит ли это о том, что она совершенно недосягаема для остальных? Либо, как выразился Алексей Ягудин, мировые рекорды ничего не значат?

— При чистых прокатах Камила совершенно недосягаема. Я не первая об этом говорю. Это то, что понимают все. Она непросто прыгает четверные или имеет классное катание, у неё все в совокупности. У неё прекрасная растяжка, очень красивые линии, она очень хорошо чувствует музыку, может передавать разные образы и, наконец, у неё очень сложный технический контент. Она уникальная, чего и говорить.

— Камилу Валиеву ещё два сезона назад называли одним из основных фаворитов Игр в Пекине. Сейчас, в декабре 2021 года, мало кто сомневается в победе Камилы на Олимпиаде. Ярлык «будущая Олимпийская чемпионка» может ли сыграть с ней злую шутку?

— Всё зависит от Камилы и её психологической устойчивости. С физической формой, как мы видим, у неё все прекрасно. Хочется пожелать ей только удачи. Однако, как в итоге всё сложится, мы не можем сказать. Она очень молода. Для неё большим плюсом является то, что это её первый взрослый сезон. Когда ты едешь подтверждать свой титул, это намного тяжелее. На тебе висит груз ответственности, очень сильное давление. На первые соревнования ты едешь попробовать, показать себя. В этом плане должно быть психологически проще выступать.

Камила Валиева Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сейчас к чемпионату России Камила подходит в отличной форме. Вряд ли за две недели что-то могло кардинально измениться. Но Олимпийские игры пройдут не через несколько дней, а через полтора месяца. Возможно ли на протяжении четырёх месяцев (берём с начала октября) удерживать феноменальную форму? Нет ли риска, что к Играм она может немного «поднаесться», выражаясь футбольным языком?

— Камила действительно показала себя в очень хорошей форме и эту форму теперь нужно будет удержать. Но у неё сильный тренерский штаб, Этери Тутберидзе — опытный тренер, которая в своё время подводила к важным стартам в хорошей физической форме и Женю Медведеву, и Алину Загитову. Поэтому в этом смысле никаких проблем возникнуть не должно. Главное, чтобы не было травм.

— У Щербаковой совсем противоположная ситуация. Несмотря на победы, сезон не стартовал для неё легко. Проблемы с прыжками, с каскадами, травма в межсезонье, в конце концов. Как вы думаете, удастся ли ей к ЧР подойти в оптимальной форме?

— На мой взгляд, Аня — спортсменка, которая заслуживает поехать на Олимпиаду. Она на каждых соревнованиях проявляла себя, как боец. Аня показала, что на неё можно рассчитывать. Она выступала с травмой, с болезнью. И каждый раз она боролась, каждый раз она каталась очень достойно, несмотря на все трудности. На мой взгляд, трудности её только закаляют. На чемпионате России Аня также приложит все усилия, чтобы показать хороший результат. Вне зависимости от формы она будет бороться.

— Сколько четверных нужно исполнить Щербаковой в произвольной, чтобы обыграть Валиеву?

— Хороший вопрос. На самом деле, я не знаю, сколько ей нужно исполнить четверных. Но у неё есть в арсенале четверной лутц, четверной флип — это одни из самых сложных четверных. И у этих прыжков самая высока стоимость. Поэтому в техническом смысле Аня не уступает. У неё хорошая база. Сейчас главное полностью восстановиться, чтобы исполнять эти прыжки в программе.

— Лиза Туктамышева выдаёт какой-то сумасшедший сезон. За счёт чего ей удалось подойти Олимпийскому сезон в такой отличной форме?

— Самый главный козырь Лизы состоит в том, что она фанат своего дела, она кайфует от того, чем занимается. Мне кажется, она немножко переключила свою психологию. Все спортсмены едут на соревнования, чтобы побеждать, показывать результат. Она через это всё прошла, поэтому сейчас она просто кайфует от того, что делает. Век фигуриста очень короткий. Я как человек, который закончил карьеру, точно могу сказать, что нужно ценить моменты, когда ты в спорте. Это очень классное время, по которому я, например, скучаю. Мне кажется, Лиза это прекрасно понимает и поэтому она получается удовольствие от процесса каждую секунду.

Елизавета Туктамышева Валерий Шарифулин/ТАСС

— Если говорить в процентном соотношении, то каков шанс, что Лиза окажется на Играх?

— У Лизы очень большой шанс. На мой взгляд, она одна из главных претенденток на Игры. Естественно, всё будет зависеть от того, как девчонки откатают на чемпионате России. Главное, не дрогнуть. Но у Лизы за плечами такой огромный опыт, что в этом плане проблем уж точно возникнуть не должно.

— Как вы относитесь к постоянному стремлению Саши показывать, как можно большее количество четверных прыжков. Насколько такой подход является целесообразным особенно в ситуации, когда на кону стоят такие важные турниры, как ЧР, ЧМ, Олимпиада? Вам импонирует максимализм Саши, или успех кроется зачастую в рациональном подходе?

— Саша — главный локомотив группы, так как именно она подтолкнула всех девчонок на изучение четверных прыжков. Она первой начала пробовать различные четверные и тем самым показала, что их можно использовать, вставлять в программы. Это тот путь, который она выбрала. Не вижу в этом проблемы. О готовности Саши, конечно, судить тяжело, так как мы очень давно её не видели. Но после травм всегда непросто восстанавливаться.

— Как вы думаете, сколько четверных мы увидим в исполнении Саши на ЧР, если она будет в более-менее нормальных кондициях?

— Если всё будет хорошо, то, думаю, она будет стараться сделать максимально сложный контент — четыре или пять прыжков. Ведь это её сильная сторона. За счёт прыжков она будет стараться набрать наибольшее количество баллов за технику. К тому же Саша уже не раз показывала на различных стартах, что она может исполнять сложный контент. Для кого-то её контент — это космос, но для Саши — это обычный набор.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

— Нет ли у вас толики сожаления перед ЧР? С одной стороны, невероятно здорово иметь такую мощную армию талантливых фигуристок, но с другой — на ОИ попадут только три девочки. Кто именно — определит два оставшихся турнира. Но несмотря на отборы и итоговый результат, у нас все девочки достойны поездки в Пекин. У каждой свои сильные стороны, каждая внесла определённую лепту в развитие фигурного катания. Нет ли грусти из-за того, что в силу невероятной конкуренции, кто-то из этого талантливого поколения, останется без главного старта четырёхлетия?

— Сожаления никакого не испытываю. Мы все были в таких условиях. Да, наше поколение не делало того, что делает нынешнее поколение. Но та же конкуренция, та же борьба у нас присутствовала. Всё было непросто. Однако это нормально. В спорте выживает сильнейший.