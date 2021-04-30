Легкоатлетка Клишина ответила на обвинения в предательстве

https://static.news.ru/photo/71687ca6-a99e-11eb-be9a-96000091f725_660.jpg Дарья Клишина Фото: Wang Lili/Xinhua/Global Look Press

Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину Дарья Клишина отреагировала на обвинения в предательстве России. Известная легкоатлетка ответила в комментариях в Instagram одному из пользователей.

У российской спортсменки спросили, почему она предаёт Россию, проживая в США.

Всё никак не могу понять, в чём всё-таки предательство? Сменила гражданство, получила другой паспорт? Забыла русский язык? Выступаю за другую страну? Добавьте, если что-то упустила, — сыронизировала Клишина.

Дарья Клишина является единственной российской легкоатлеткой, которая выступала на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Остальные участники российской команды были дисквалифицированы из-за допингового скандала. Спортсменка с 2013 года проживает и тренируется в США.

Клишину не первый раз обвиняют в предательстве. До этого пользователи соцсетей обрушились на неё с критикой, когда она поблагодарила IAAF за допуск на Игры в Рио.

Ранее сообщалось, что бывший российский биатлонист, чемпион мира Антон Шипулин высказался об инциденте на чемпионате мира по шашкам в Польше, где со стола россиянки Тамары Тансыккужиной унесли национальный флаг прямо во время партии.