Ласицкене не выплачивают призовые за «Русскую зиму» уже пять месяцев

https://static.news.ru/photo/76065bfc-c1e6-11ea-89c5-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не получила призовые деньги за победу в февральском турнире «Русская зима».

После «Русской зимы» прошло пять месяцев, а Мария до сих пор не получила призовые за этот коммерческий турнир. И не только она одна, ко мне обратились ещё четыре моих спортсмена, которые также остались без заработанных на этих соревнованиях денег, — цитирует менеджера Ласицкене Ольгу Назарову ТАСС.

Назарова отметила, что 6 июля написала соответствующий запрос на имя президента всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгения Юрченко, но пока не получила ответа.

Ранее Ласицкене стала победительницей легкоатлетического турнира «Русская зима» в прыжках в высоту. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 205 см, что стало её личным рекордом на соревнованиях в помещении, писал NEWS.ru.