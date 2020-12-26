Куклину и Акимову досрочно отобрали на Кубок мира по биатлону

Тренерский штаб женской сборной России принял решение освободить Ларису Куклину и Татьяну Акимову от дальнейших отборочных стартов в Чайковском и вызвал их на подготовительный сбор в Сочи.
Татьяна должна будет принять участие в январских этапах Кубка мира и сейчас продолжит подготовку с национальной командой. Я рад, что здравый смысл возобладал и принято разумное решение. Считаю, что Акимова и Куклина способны помочь сборной и в эстафетах, — рассказал спецкору NEWS.ru главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.
Лариса Куклина стала чемпионкой России в индивидуальной гонке, а Татьяна Акимова накануне спринта являлась лидером общего зачёта Кубка России.
Как сообщал NEWS.ru, представительница Свердловской области Тамара Воронина одержала победу в спринте на отборочном этапе Кубка России в Чайковском.