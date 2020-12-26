Куклину и Акимову досрочно отобрали на Кубок мира по биатлону

Фото: vk.com/larisa_kuznetsova_ofgroup

Представительница Свердловской области Тамара Воронина одержала победу в спринте на отборочном этапе Кубка России в Чайковском. Она без промахов преодолела два огневых рубежа и показала результат 21.56,9.

Второе место заняла красноярская биатлонистка Наталья Гербулова, уступившая с чистой стрельбой 9,1 секунды лидеру. Замкнула тройку лучших югорчанка Елизавета Каплина (2 промаха, +22,5 секунды). Также в шестёрку лучших попали представители...