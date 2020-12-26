Биатлонистка Воронина выиграла спринт на отборе в Чайковском

https://static.news.ru/photo/ab261a80-4764-11eb-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Тамара Воронина Фото: vk.com/dmitry_guberniev

Представительница Свердловской области Тамара Воронина одержала победу в спринте на отборочном этапе Кубка России в Чайковском. Она без промахов преодолела два огневых рубежа и показала результат 21.56,9.

Второе место заняла красноярская биатлонистка Наталья Гербулова, уступившая с чистой стрельбой 9,1 секунды лидеру. Замкнула тройку лучших югорчанка Елизавета Каплина (2 промаха, +22,5 секунды). Также в шестёрку лучших попали представители резервной сборной России Анастасия Егорова и Валерия Васнецова и вернувшаяся после декрета в большой спорт Дарья Виролайнен.

Как сообщал NEWS.ru, Кирилл Стрельцов стал чемпионом России по биатлону в индивидуальной гонке на традиционных соревнованиях «Ижевская винтовка».