Коляда стал трёхкратным чемпионом России по фигурному катанию

Фигурист Михаил Коляда, представляющий тренерский штаб Алексея Мишина, выиграл чемпионат России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин в Челябинске.
Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ набрал 296,15 балла. Второе место занял Макар Игнатов (265,37), третьим стал Марк Кондратюк (260,31). Таким образом, Коляда стал трёхкратным чемпионом страны.
Ранее NEWS.ru писал, что российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова временно приостановила работу из-за проблем со здоровьем. Она приняла решение отказаться от поездки на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске, где она должна была комментировать соревнования.