Коляда стал трёхкратным чемпионом России по фигурному катанию

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В Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) заявили, что регбийный стадион «Фили» расположен в границах культурного наследия и частично в границах особо охраняемой природной территории.

Территория стадиона «Фили» расположена в границах: территории объектов культурного наследия «Усадьбы «Фили-Кунцево» и «Клуб имени С. П. Горбунова в Филях, 1931–1938»; природного комплекса «Cтадион „Фили“ на Большой Филевской ул.», —...