https://static.news.ru/photo/12f9d008-2992-11ea-a06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toronto Raptors/facebook.com

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс» стал лучшей командой Канады 2019 года, по мнению журналистов национального агентства новостей Canadian Press.

«Торонто» выиграл чемпионат НБА в сезоне-2018/19, став первым в истории клубом-победителем из Канады.

Отмечается, что за «Торонто» проголосовали 61 из 67 человек. Второе место заняла сборная Канады по теннису, на третьей строчке рейтинга расположилась женская команда по пляжному волейболу.

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