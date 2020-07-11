Касперович рассказал о начале работы со сборной Болгарии по биатлону

https://static.news.ru/photo/2dab29f8-c37d-11ea-8a6a-fa163e074e61_660.jpg Александр Касперович Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович рассказал о том, что наконец смог начать работу в новой команде.

Я и Виталий Норицын уже приступили к работе, находимся вместе с командой на сборе. Всё хорошо, мы давно знаем спортсменов и тренеров. Хоть на первом сборе и общались дистанционно, вели тренировочный процесс, — цитирует Касперовича РИА Новости.

Он отметил, что в Болгарии хорошая и дружная команда, и хоть условия не могут сравниться с работой в России, всё необходимое для тренировок есть.

Российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын в предстоящем сезоне будут работать со сборной Болгарии по биатлону. Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России, будет его ассистентом.

Ранее Касперович рассказал, что подписал рабочий контракт с Федерацией биатлона Болгарии в удалённом режиме, писал NEWS.ru.