Из велогонки «Вуэльта Испания» 2020 года исключены все нидерландские этапы

https://static.news.ru/photo/3e80c228-8a03-11ea-b0d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Golovanov/Global Look Press

Количество этапов многодневной велогонки «Вуэльта Испания» в 2020 году было сокращено.

Число этапов велогонки изменено из-за переноса соревнований, которые были запланированы на период с 14 августа по 6 сентября, на более поздний срок. Организаторам пришлось отменить первые три этапа, которые должны были пройти на территории Нидерландов, сообщает AS.

Мы тщательно оценили ситуацию с нашими партнерами из Нидерландов и пришли к одному и тому же выводу: первые три этапа сохранить не удастся, — сказал директор многодневки Хавьер Гийен.

Планируется, что гонка стартует в испанском Ируне 24 октября.

Ранее организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса, писал NEWS.ru.