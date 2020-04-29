Из велогонки «Вуэльта Испания» 2020 года исключены все нидерландские этапы

Количество этапов многодневной велогонки «Вуэльта Испания» в 2020 году было сокращено.
Число этапов велогонки изменено из-за переноса соревнований, которые были запланированы на период с 14 августа по 6 сентября, на более поздний срок. Организаторам пришлось отменить первые три этапа, которые должны были пройти на территории Нидерландов, сообщает AS.
Мы тщательно оценили ситуацию с нашими партнерами из Нидерландов и пришли к одному и тому же выводу: первые три этапа сохранить не удастся, — сказал директор многодневки Хавьер Гийен.
Планируется, что гонка стартует в испанском Ируне 24 октября.
Ранее организаторы многодневной велогонки «Тур де Франс» объявили новые даты проведения соревнований после того, как они были перенесены из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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