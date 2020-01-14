https://static.news.ru/photo/c1787160-3712-11ea-99f5-fa163e074e61_660.jpg Димитрис Итудис Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетбольный ЦСКА наконец вернулся в родной Мегаспорт и начал год в домашних стенах с победы над принципиальным соперником Евролиги «Реалом». Первые две четверти московская команда уступала, но во второй половине удалось полностью перевернуть игру. В итоге, противостояние завершилось со счётом 60:55 в пользу «красно-синих». Главный тренер армейцев Димитрис Итудис рассказал, как это произошло.

— Я поздравляю команду и весь штаб. Мы очень медленно начали, и я не мог узнать свой коллектив. До матча мы много говорили о том, что нужно выигрывать в ситуациях, где встреча складывается и развивается в равных условиях 50 на 50, когда получается контактная игра. Поначалу нам не удавалось. С учетом того, что «Реал» — это отличная команда, великий клуб, который показывает стабильность на протяжении многих лет, и у него была длинная серия из побед, это придавало ему уверенности. Первая половина далась очень сложно, медленно, но начиная со второй мы постепенно стали обыгрывать соперника. В перерыве у нас с командой был долгий и честный разговор и, кажется, мы даже опоздали на разминку, перед третьей четвертью она получилась очень короткая. Я хочу с заглавных букв поздравить команду за тот характер, который она проявила, потому что желание бороться во второй четверти перенеслось на третью и четвёртую. Мы не растерялись. По итогам матча мы позволили «Реалу» набрать 55 очков, хотя это отличная команда. Мы, наверное, провели один из лучших матчей в истории Евролиги, а для «Реала» он как раз стал худшим. Если бы день назад мне кто-то сказал, что мы наберём 60 очков, совершим 16 потерь и всего шесть результативных передач в игре с «Реалом», я бы решил, что мы проиграем с разницей в 20. Тем не менее, получилось так, как все видели. Мы смогли приспособиться к этой игре, сделать нужные перестановки. Очень непросто поменять чип в голове и перестроиться, но команда показала победный баскетбол, проявила очень много характера, мы заставили болельщиков подключиться к игре и за счёт этого стали выигрывать подборы, борьбу и забивать. Это отличная победа, мы всегда радуемся таким матчам, хотя сейчас мы не выиграли этот чемпионат, это всего лишь очередная встреча регулярки, но мы можем порадоваться этой победе. Да, конечно, хочется побеждать более доминирующе, с большей разницей, но каждая такая победа очень важна. Нам довольно сложно двигаться в этом сезоне, учитывая, что мы действующие чемпионы, и каждый коллектив настраивает на нас особенно. Можно выделить много разных позитивных и негативных вещей, но самое главное, что против «Реала» нам удалось собраться и проявить характер, мы задействовали всех игроков из заявки, каждый чем-то помог. Ещё раз хочется сказать спасибо болельщикам, которые здорово себя проявили. Я думаю, что им понравилась эта игра. Матч ЦСКА — «Реал» — это всегда большое событие. Была проделана хорошая работа, которая сделала нас немного счастливее — мы выиграли, проигрывая, смогли сыграть на результат. Это была настоящая борьба, — сказал Итудис на послематчевой пресс-конференции.

Наставник мадридского «Реала» Пабло Ласо, чьи подопечные лидируют в турнирной таблице чемпионата Евролиги, безусловно, не мог остаться довольным после, казалось бы, успешного начала.

— В первую очередь, я хочу поздравить ЦСКА с победой. Считаю, что мы солидно начали этот матч: в первой половине было сделано не так много ошибок, и нас подвело немного то, что мы пропустили в концовке восемь очков со штрафных и позволили сопернику остаться в игре. Во второй части коллектив потерял ритм, и мне этого не хватало. Особенно это касается нападения. В защите, в целом, команда проделала хорошую работу. А вот в нападении во второй половине команда слишком много передерживала мяч, мы не отдавали передачи, не находили позиции для хорошего броска, и поэтому было довольно сложно победить. Да и, в принципе, в Москве сложно побеждать. Надо отдать должное ЦСКА, который смог удержаться в игре и показать результат лучше нашего, — начал Ласо.

— Один из лидеров «Реала» Факундо Кампаццо выполнил только три трехочковых броска из десяти. Сильно ли переживаете насчёт этого?

— Я не так сильно волнуюсь насчёт этого. Он выполнял хорошие броски, и я не виню его. Я доволен каждым своим игроком.

— Это была не очень красивая игра, ведь соперники давно и хорошо знают друг друга.

— Да, эта игра не была такой зрелищной и открытой, как любят зрители, когда «Реал» набирает больше ста очков. Тем не менее, в ней было много других красивых баскетбольных элементов, больших стараний в защите, нам удавалось находить свои открытые броски. «Реал» — ЦСКА — это всегда большая и захватывающая игра. Мы продолжим работать.