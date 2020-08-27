Винер-Усманова объяснила, почему гимнастки из России не участвуют в ЧЕ

https://static.news.ru/photo/5600b3d2-e87b-11ea-a1f5-fa163e074e61_660.jpg Ирина Винер-Усманова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила, почему Россия не подала заявку на участие в турнире чемпионата Европы.

В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Украина надеется, что он пройдет, но ещё решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования, — заявила она.

Чемпионат Европы перенесли из-за пандемии COVID-19, а состояться турнир должен был в Киеве с 26 по 29 сентября. По словам Винер-Усмановой подать заявку также невозможно, потому что необходимо оплатить гостиницу, а сумма эта невозвратная.

Кроме того, президент ВФХГ отметила, что многие страны «подали заявки, но деньги платить не хотят и не будут платить, пока не будет решения о проведении соревнований».

Как писал NEWS.ru, на турнире в Киеве должны выступить порядка 300 спортсменов из 39 стран, 145 из них — во взрослых соревнованиях. В рамках чемпионата Европы продолжится отбор на Олимпийские игры, однако российская сборная уже сумела завоевать две квоты в индивидуальных упражнениях и квоту в групповых упражнениях.