https://static.news.ru/photo/99a14310-3e2e-11ea-bad9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicholas Muller/ZUMAPRESS.com

Московский баскетбольный клуб ЦСКА завершил второй круг матчей против испанских команд победой над «Валенсией» в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 81:70. Эта победа стала третьей в новом году для «армейцев». До этого «красно-синие» обыграли мадридский «Реал» (60:55) и «Баскония (94:90). Защитник ЦСКА Дэниэль Хэкетт рассказал, какие ошибки московский коллектив допустил против испанского соперника, а также похвалил центрального форварда Йоханнеса Фойгтманна, который стал лучшим по итогу матча, набрав 17 очков.

Йоханнес играет просто потрясающе уже давно. Он приехал играть в другую систему, и он использует все шансы не только в Евролиге, но и в Единой лиге ВТБ. Но в целом это была хорошая игра, конечно, мы могли забить больше, но не получилось. Тем не менее, мы рады победе, — сказал Хэкетт.

Кроме того, баскетболист рассказал, что случилось с нападающим Дарраном Хиллиардом.

К сожалению, произошло столкновение, и он ударился головой. Вы знаете, мы уже потеряли Саймона (Семён Антонов, — NEWS.ru). Каждый игрок, который выбывает, очень дорог для команды, каждый привносит в игру что-то важное. Да, не все получилось у Косты Руфуса и Рона Бейкера, но мы все не точно делали пасы, часто теряли мяч в первых четвертях. Ещё раз отмечу, что каждый игрок достоен играть за ЦСКА, — заключил он.

Безусловно, нельзя оставить без внимания заслуги немецкого баскетболиста Йоханнеса Фойгтманна. 27-летний игрок признался, что набранные очки не являются для него важным. Кроме того, нападающий «армейцев» признался, что несмотря на неудачное начало, команде удалось справиться с напряжением и найти баланс игры.

Знаете, неважно, сколько очков я набрал. Это не играет никакой роли. Самое главное — мы сумели выиграть, хоть у нас и не сразу задалась игра. Мне приятно, что я смог помочь команде. У нас была сложная игра, очень разная, но во второй половине мы стали играть умнее, сумели найти баланс. Это счастливая встреча для нас. Надеюсь, впереди нас также ждут победы, — заверил Фойгтманн.

Другой российский клуб, петербургский «Зенит» на своей площадке победил греческий «Олимпиакос» — 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29), ранее писал NEWS.ru.