Хавьер Фернандес прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/350b3882-23ef-11eb-935e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес поделился мнением по поводу возвращения двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к своему бывшему наставнику Этери Тутберидзе после двух с половиной лет сотрудничества с Брайаном Орсером.

В 2018 году Хавьер Фернандес и Евгения Медведева тренировались у канадского специалиста.

Допускаю, что ситуация (с коронавирусом), в которой мы все оказались, очень сильно повлияла на неё. Ты не можешь путешествовать, свободно передвигаться... Также мы знаем, что для того, чтобы на постоянной основе пребывать в Канаде, нужна виза. Это всё очень непросто. Многие тренеры, многие академии оказались в тяжёлой ситуации как раз из-за того, что их спортсмены собраны со всех уголков мира, — сказал Фернандес в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Испанский фигурист считает, что Россия — лучший вариант для фигуристки на данный момент.

В конечном итоге она оказалась на том месте, где ей удобно, где она многому выучилась со своим бывшим тренером. Значит, ей так сейчас лучше. Она взрослая девушка и мой хороший друг в том числе. Я знаю, что Брайан Орсер придерживается такого же мнения. Он сделает всё, чтобы ей было хорошо. Если для неё лучше быть в России — значит, это будет Россия, — заключил он.

Фернандес завершил карьеру в январе 2019 года. На счету 29-летнего фигуриста победы на семи чемпионатах Европы, золотые медали двух чемпионатов мира, а также бронзовая медаль Олимпийских игр 2018 года.

Ранее NEWS.ru писал, что хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, надеется, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) допустит Евгению Медведеву к участию в чемпионате страны без отбора.