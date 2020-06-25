Губерниев поддержал Зеппельта, из-за которого разразился допинговый скандал

https://static.news.ru/photo/4adfcd30-b798-11ea-a87b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: АГН Москва/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение по поводу выдвижения двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в состав правления Союза биатлонистов России (СБР), согласившись с журналистом немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельтом.

Вопрос, быть может, крайне тревожный и даже опасный, потому что на данный момент Ольга Зайцева является дисквалифицированной за нарушение антидопинговых правил. Даже Хайо Зеппельт написал, что если СБР пойдёт на это, то сделает несколько шагов назад. С этим можно согласиться, потому что СБР по-прежнему не восстановлен в правах, — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Again interesting to see how at least some people in Russian sports continue to damage the credibility of their sport: Biathlete Zaitseva nominated for RBU Board despite doping and Sochi 2014 disqualification https://t.co/V0Va0IYSa8 — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) June 25, 2020

При этом Губерниев отметил, что не сомневается в чистоте биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017-м были пожизненно дисквалифицированы.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева была выдвинута кандидатом в состав правления СБР от Федерации биатлона Москвы. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая раскритиковала выдвижение кандидатуры Зайцевой в правление СБР.

Допинговый скандал в России разгорелся в 2014 году из-за Хайо Зеппельта, который показал два фильма о массовом употреблении допинга в российской лёгкой атлетике. Помог ему в этом экс-глава Московской лаборатории, мигрировавший в США Григорий Родченков, который слил все данные, пиcал NEWS.ru.