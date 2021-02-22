Губерниев раскритиковал Логинова за отказ общаться с прессой

https://static.news.ru/photo/694bb144-74f8-11eb-bc6b-96000091f725_660.jpg Александр Логинов Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему лидер сборной России по биатлону Александр Логинов неправ, отказавшись от общения с журналистами на время чемпионата мира по биатлону в Поклюке.

Логинов получает зарплату в центре спортивной подготовки, ему платит зарплату регион, а всё это берётся из бюджета Российской Федерации за счёт налогов людей. Люди хотят слышать и знать, что Саша Логинов думает на этом чемпионате мира. Отказывая журналистам, Логинов, за которого я болею и переживаю, отказывает в конечном счёте своим поклонникам. Мы должны это понимать. Людям, которые оправдывают такие поступки, неинтересен сам спортсмен Логинов. У них интерес только от старта и до финиша, а на самого Александра ему наплевать, — рассказал Губерниев NEWS.ru.

Также комментатор отметил, что у норвежцев совсем другой подход и они перед стартом выстраиваются в очередь на интервью, а после этого уверенно выигрывают гонки.

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