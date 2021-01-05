Губерниев объяснил, почему биатлонисты снялись с «Ижевской винтовки»

https://static.news.ru/photo/127fb054-50e5-11eb-9389-fa163e074e61_660.jpg Фото: izhevskrifle/vk.com

Российский комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему биатлонисты-юниоры массово снялись с турнира «Ижевская винтовка». По словам журналиста, настоящая причина произошедшего проста, но крайне важна. И кроется она в бухгалтерии.

Ранее стало известно, что 33 спортсмена из Тюменской области снялись с турнира после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Союз биатлонистов России (СБР) в данный момент выясняет обстоятельства массового снятия спортсменов со спринтерских гонок.

Как отметил Губерниев, вся проблема заключается в бухгалтерии, ведь тренер обязан отчитываться за каждого спортсмена, с которым он поехал в командировку. Также он подчеркнул, что у всех биатлонистов существует индивидуальный план. И этот план может измениться в любой момент.

Болезни, самочувствие, тактические нюансы, но по документам все должны пройти. Бухгалтерия и законы РФ! Все должны быть в итоговом протоколе соревнований! РУСАДА молчит? Ибо нет там допинга! — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, сборная России по санному спорту успешно прошла тестирование на коронавирус. Теперь команда в полном составе может выступить на чемпионате Европы, который пройдёт с 9 по 10 января в латвийской Сигулде.