Сборную России по санному спорту допустили до участия в чемпионате Европы

https://static.news.ru/photo/fa45b0ba-4eb4-11eb-ac95-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/rusluge_fssr

Сборная России по санному спорту успешно прошла тестирование на коронавирус. Теперь команда в полном составе может выступить на чемпионате Европе, который пройдёт с 9 по 10 января в латвийской Сигулде.

Мы уже прошли тестирование на коронавирус. Все тесты отрицательные, команда в полном составе допущена до участия в соревнованиях, — цитирует ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

Сборная России прибыла в Сигулду 4 января из германского Кёнигсзе, где в воскресенье завершился этап Кубка мира.

На чемпионате Европы в Сигулде, который совмещён с этапом Кубка мира, выступят Роман и Павел Репиловы, Семён Павличенко, Александр Горбацевич, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина и двухместные экипажи — Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров

19 декабря в австрийском Хохфильцене соревновались биатлонистки — там проходит четвёртый этап Кубка мира. Победителем гонки преследования стала норвежская спортсменка Тирилль Экхофф, преодолевшая дистанцию с одним промахом за 28 минут 24,8 секунды. Как передавал NEWS.ru, россиянки не смогли побороться даже за двадцатку лучших.