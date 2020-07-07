Горный козёл присоединился к тренировкам женской сборной Дагестана по регби

https://static.news.ru/photo/2d56c1ac-c04d-11ea-96f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Ruisz/imagebroker.com/Global Look Press

Женская сборная Дагестана по регби проводит тренировки с горным козлом по имени Ильяз, которого приручил местный житель.

Как сообщает RTVI, сборы команды проводят высоко в горах, где живёт этот вымирающий вид. Один из туров, заглянул в гости неожиданно и вступил в игру.

Федерация регби России в шутливой форме отреагировала на интервью вратаря футбольного клуба «Зенит» Андрея Лунёва, которое он дал на английском языке после чемпионского матча петербургской команды против «Краснодара», писал NEWS.ru.

Ранее капитан сборной России по регби Василий Артемьев во время Кубка мира в Японии дал интервью на великолепном английском языке. Благодаря беседе с британскими журналистами спортсмен стал настоящей звездой Интернета. Капитан сборной сообщил, что в 15 лет родители отправили его учиться в Ирландию. За рубежом он провёл почти семь лет. В результате у него выработалось хорошее произношение с ирландским акцентом.