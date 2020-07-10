Глава РУСАДА рассказал о деталях ситуации по ВФЛА в World Athletics

https://static.news.ru/photo/5936a5d0-c2cd-11ea-9659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandra Szmigiel/Global Look Press

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал ситуацию по ВФЛА в World Athletics. По его словам, под угрозу поставлены национальные интересы.

Чего мы хотим? Мы хотим "нагнуть" World Athletics!? Это невозможно! Они жестче, чем WADA. Да и WADA тоже "нагнуть" невозможно. И WADA имеет принципиальную позицию. Они пытались найти решение, но сами оказались под огнем. Если у кого-то есть иллюзия, что WADA уйдет назад под давлением, то забудьте об этом. Они будут принципиально идти до конца, как и World Athletics. — заявил он на пресс-конференции.

Помимо этого, он поинтересовался у присутствующих о мотивах противостояния организации с европейскими структурами. Глава Русада вспомнил о проблемах в деле Лысенко.

Ранее Ганус признался в том, что у организации налажено сотрудничество с силовыми структурами. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день есть проблемы со Следственным комитетом МВД, который развалил дело, которое инициировала организация.

Как информировал NEWS.ru, Ганус отреагировал на информацию о том, что он, находясь на посту, похитил около 110 млн рублей. Он назвал подобный материал ложью и отчитался, на что уходят финансовые средства.