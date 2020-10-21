Глава МОК Томас Бах примет участие в саммите «СпортАккорд» в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/c29dbc6e-13a6-11eb-ab59-fa163e074e61_660.jpg Томас Бах Фото: Urs Lindt/Global Look Press

С 23 по 28 мая 2021 года в Екатеринбурге пройдёт «СпортАккорд», который объединит свыше двух тысяч представителей международных спортивных организаций. Одним из гостей мероприятия станет президент МОК Томас Бах.

В этом году отменили саммит в Китае, и интерес к Екатеринбургу значительно вырос — количество регистраций опережает ежегодные показатели. Мы много говорим о том, что спорт теперь живёт в новой реальности, но каких-то системных решений пока нет. Думаю, что все направления саммита так или иначе будут об этом. Кроме того, «СпортАккорд» — это отличная площадка для увеличения представительства России в мировом спортивном сообществе, — приводит слова руководителя локального оргкомитета Дмитрия Путилина пресс-служба оргкомитета.

Для России это будет третий ежегодный саммит «СпортАккорд». В 2013 году его принимал Санкт-Петербург, а в 2015 году — Сочи. Президент России Владимир Путин заявлял, что рассматривает возможность посещения этого мероприятия в Екатеринбурге.

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