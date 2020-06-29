Гимнастка Солдатова опубликовала архивные фото в купальнике

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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов критически ответил на заявление Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) о том, что шахматы являются расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.

Начался какой-то полный период маразма. Ну при чём здесь шахматы с многовековой славной историей? — цитирует Карпова «Российская газета». До этого российский гроссмейстер Гарри Каспаров также ответил на название шахмат...