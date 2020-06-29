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Гимнастка Солдатова опубликовала архивные фото в купальнике

14:56, 29 июня 2020
Александра Солдатова Александра Солдатова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась со своими подписчикам в Instagram архивными фотографиями с пляжа в купальнике, мечтая об отпуске у моря или океана.

Жду, когда можно будет рвануть на море, а лучше — океан, — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

До этого Солдатова поразила своих подписчиков необычным шпагатом на перилах моста

Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.

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