Гимнастка Солдатова опубликовала архивные фото в купальнике

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поделилась со своими подписчикам в Instagram архивными фотографиями с пляжа в купальнике, мечтая об отпуске у моря или океана.
Жду, когда можно будет рвануть на море, а лучше — океан, — написала спортсменка на своей странице в Instagram.
До этого Солдатова поразила своих подписчиков необычным шпагатом на перилах моста
Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.
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