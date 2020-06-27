Гимнастка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на онлайн-турнире

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на международном онлайн-турнире сборных по художественной гимнастике.
Второе место заняла Арина Аверина, бронза досталась представительнице Узбекистана Екатерине Фетисовой.
В международном онлайн-турнире участвуют спортсменки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Всего в личных состязаниях принимают участие 27 спортсменок.
Ранее российская юниорка Александра Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике, выиграв упражнения с мячом в своей возрастной категории, писал NEWS.ru.
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