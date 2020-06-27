Гимнастка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на онлайн-турнире

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Российские легкоатлеты не стали пользоваться возможностью и подавать заявки на получение финансовой помощи от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за пандемии коронавируса.

Представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри заявил, что ни один российский спортсмен, имевший право претендовать на грант, не обращался в организацию за поддержкой, передаёт ТАСС. World Athletics заявила, что выделит...