Гендиректор Единой Лиги ВТБ рассказала о календаре нового сезона

https://static.news.ru/photo/a71b54d6-c5ce-11ea-bfa0-fa163e074e61_660.jpg Илона Корстин Фото: Единая Лига ВТБ/vk.com

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин сообщила о календаре нового сезона чемпионата России по баскетболу.

Всегда очень сложно составлять календарь, мы ждём сначала Евролигу, Еврокубок, ФИБА, затем только приступаем мы. Мы начинаем пораньше, потому что все соскучились по баскетболу, заканчиваем до 15 июня в связи с проведением Олимпиады, — сказала Корстин на пресс-конференции.

По её словам, система плей-офф будет полноценная. Она надеется, что удастся на сто процентов насладиться баскетболом. Также Корстин выразила сожаление, что этот сезон пришлось завершить досрочно.

Лига проиграла, потому что чемпионат был очень интересным, — сказала она.

Ранее NEWS.ru также сообщал, что Совет Единой Лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21. Совет принял решение начать сезон-2020/21 20 сентября. В нём примут участие 13 команд. По итогам регулярного сезона определятся восемь лучших клубов лиги, а победитель будет выявлен в серии плей-офф до трёх побед по схеме 2-2-1.