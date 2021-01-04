Гандболист сборной – о лишении флага на ЧМ-2021: все знают, откуда игроки

Капитан мужского гандбольного клуба ЦСКА и игрок сборной России Павел Атьман, получивший травму и выбывший из национальной команды на время чемпионата мира, в интервью NEWS.ru подвёл итоги минувшего года и рассказал, как относится к решению Cпортивного арбитражного суда (CAS), что изменилось в игре «красно-синих» с приходом нового главного тренера Велимира Петковича, а также объяснил, почему перенос матчей может плохо отразиться на команде.

— Оглядываясь назад в 2020-й, как можете его охарактеризовать?

— Интересный получился год, было много изменений и в жизненном плане, и в спортивном. Неплохой, конечно, если не брать ситуацию с пандемией и полученную травму в конце 2020-го, которая оказалась серьёзной и потребовала дополнительного вмешательства. Но всё это не сравнится с прекрасными эмоциями — родился сын. Это самое яркое впечатление прошедшего года.

— Расскажите про характер травмы. Как так получилось?

— В последней игре чемпионата России перед сбором в национальную команду. Был второй тайм, игровой момент, где-то подтолкнули, и на приземлении почувствовал резкую боль. Думал, что обычный надрыв, ничего страшного, но оказалось всё намного серьёзнее. МРТ показала, что я порвал сухожилие седалищного бедра, пришлось оперировать и сшивать обратно со всеми вытекающими.

— Как долго теперь восстанавливаться?

— Плюс-минус четыре месяца.

— Как проходит процесс восстановления? Когда сможете приступить к тренировкам?

— Пока никак. Уехал в Волгоград после операции, которая прошла 30 декабря, на следующий день прилетела жена, один я бы, конечно, не смог. Встретили Новый год в Москве вдвоём, а затем поехали в родной город — тут хорошо, дети, бабушки-дедушки. Через две недели снимать швы, поставим ортез на 45 градусов на колено, чтобы не мог разгибать и сгибать ногу полностью, потому что часто бывают рецидивы. С ним мне ходить четыре недели на костылях. После этого надо ехать к врачу и смотреть по ситуации.

Если всё будет развиваться хорошо, то после снятия ортеза постепенно смогу наступать на ногу. Согласно планам у клубного доктора, я должен лечь на реабилитацию в больницу, проделать 10-дневный курс физиотерапии и упражнений, уколов, а дальше будет видно.

Архивное фото Сергей Булкин/NEWS.ru

— Чемпионат мира по гандболу вы пропустите. Это сильно давит?

— Да, конечно, я очень сильно хотел поехать. Тем более у нас новый тренер, новая команда, сильно обновлённая. Надеялся на этот чемпионат, но так сложилось, никуда не денешься.

— Не возникает желания всё бросить после получения подобного рода травм?

— Нет. У меня бывали такие случаи в Германии, там два года вообще не самые удачные были, получал травму за травмой. Я приехал-то с проблемой, пришлось делать операцию. Никогда в психологическом плане не падал, мотивировал себя тем, что это спорт, нормально, смогу вернуться только сильнее, главное — пройти реабилитацию. Однажды было, что вернулся к хорошей игровой форме, но тут же ещё какую-то травму получил. Пусть она была не самой серьёзной, но из колеи выбила на месяц.

И вот вновь возвращаешься, и снова травма. Как-то поймал себя на мысли, что психологически упал и хотел завязывать со спортом, но спасибо моей семье и всем близким, что помогли в этой ситуации, и я смог восстановиться морально. Так что сейчас особо не переживаю в психологическом плане. Всё нормально, бывает.

Петкович — очень эмоциональный и требовательный тренер

— Как на вас сказался коронавирус? Не было страха, что после возобновления спортивной жизни нагрянет вторая волна?

— Нет, абсолютно. Мы пережили и переживаем все эти коронавирусные моменты, относимся к этому с пониманием, соблюдаем все необходимые меры предосторожности, проходим регулярно тесты. Единственное, что беспокоит — это большие проблемы с передвижением и пустые трибуны — новые спортивные реалии.

— Сложнее играть стало?

— Конечно. Всегда привыкли видеть на трибунах близких и болельщиков, которые поддерживают и гонят команду вперёд, заряжают энергией и мотивируют. Ты играешь не для себя, а для других. А сейчас этого очень не хватает.

— Как ЦСКА изменился за этот год?

— Довольно-таки серьёзно. Много новых игроков пришло, нам необходимо было сыграться, понять и притереться. Результат стал появляться только последние два месяца, которые мы играем без поражений. Поменялись и тренеры.

— Как приняли новичков?

— Нормально, я до сих пор считаю себя одним из них, потому что пришёл только в феврале прошлого года, а сезон досрочно завершился. Плюс многие ребята пришли перед началом нового чемпионата. У нас дружный коллектив, хорошо общаемся, так что всех приняли прекрасно.

— Быстро ли они адаптировались?

— Понимаете, с точки зрения адаптации внутри команды никаких проблем не возникало. А вот в игровом плане потребовалось довольно продолжительное время, чтобы привыкнуть друг к другу.

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— Но уже можно назвать ЦСКА единым коллективом?

— Да, абсолютно. С уверенностью говорю об этом.

— Не так давно в команде поменялся главный тренер. На какие элементы в первую очередь обратил внимание Велимир Петкович?

— Он улучшает все игровые аспекты, но больше делает акцент на защиту, чтобы играли от неё и убегали в отрывы, выдавали резкие голы. Тренировки очень сильно изменились, они стали интенсивнее, он хочет, чтобы мы играли в быстрый гандбол. Когда он только пришёл и провёл первую тренировку, сразу понял, что мы не дотягиваем по скорости. Он быстро это изменил.

— Не возникает недопонимания, учитывая, что он не говорит по-русски?

— Проблем нет. Я понимаю сербский и немецкий, другие игроки тоже. Если у кого-то возникают проблемы, то переводим, объясняем. Да и сербский похож на русский. А за два месяца работы все уже понимают какие-то рабочие моменты. Плюс тренер учит русский и пытается что-то говорить. Я думаю, что в дальнейшем он будет применять русский.

— Он достаточно эмоциональный тренер...

— Да, он очень эмоциональный и требовательный. Если что-то не устраивает, то он это говорит. Он требует собранности, командности, чтобы не было так, где каждый выступает сам за себя. Его не устраивает, если первый тайм мы отыгрываем хорошо, а во втором расслабляемся. Мы должны всегда играть на максимуме, соответствовать требованиям, и это он всегда повторяет.

— Всегда получается соответствовать требованиям?

— Спорт — такое дело, бывают разные ситуации. Мы стараемся работать до конца, но бывают разные промежутки в игре, когда что-то не складывается. Но пытаемся выполнять все установки.

— Петкович также возглавил национальную команду. Как сильно изменилась сборная с его приходом?

— Если говорить по игрокам, то состав поменялся очень сильно. Но, например, на прошлый сбор, когда играли против национальной команды Украины, не смогли подъехать многие ребята — у кого-то была травма, у кого-то коронавирус. У нас ранее не было шанса собраться всем вместе, как сейчас перед чемпионатом мира. Жаль, что я не могу сейчас тренироваться с ребятами.

— Международная федерация гандбола лишила мужскую сборную России флага на предстоящем в январе чемпионате мира в Египте, разрешив использовать графический логотип Федерации гандбола России и название «Команда Федерации гандбола России» после решения CAS об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований. Как относитесь к этому?

— Конечно, грустно и печально, что до сих не может разрешиться этот инцидент. Понятно, что все знают, откуда спортсмен и какую страну он представляет со всеми этими ограничениями. Но, надеюсь, это только временные нюансы.

В Минске предупреждали, что вечером желательно не выходить из-за возможных митингов

— Давайте вспомним матчи отборочного турнира Евро-2022 против сборной Украины — что помешало выиграть в первой игре?

— Думаю, мы были не сыграны, собрались полным составом только за день до матча. До этого весь сбор в Новогорске мы работали вшестером, из которых было два вратаря. Сами понимаете — с таким составом мы скорее направили свои силы для взаимодействия друг с другом и на физические кондиции. А тактику и другие детали мы уже разбирали за день.

— Тогда что изменилось ко второй встрече? Время между играми прошло достаточно короткое.

— Сыграли матч и уже понимали друг друга в тактическом плане. Плюс была ещё одна тренировка, смотрели видео.

— До Минска командой вы добирались на автобусе.

— Это из-за коронавируса. Я не припомню, чтобы мы со сборной раньше так передвигались, обычно летаем.

— Как вообще с передвижением в Минске было?

— Всё было свободно, единственное, нас предупредили, что вечером желательно не выходить из-за возможных митингов.

— Соблюдали советы?

— Да особо и времени не было идти гулять, потому что у нас был очень скомканный график, нужно было сыграть два матча за три дня, плюс сдача всех анализов.

— Несмотря на победу в последней игре, многие болельщики скептически к ней отнеслись. Как восприняли критику? И как в целом к ней относитесь?

— Есть адекватная критика, а есть неадекватная. К первой всегда отношусь с понимаем, это только идёт на пользу.

Архивное фото Alberto Brevers/Global Look Press

Перенесённые матчи влияют на физическое состояние

— Пандемия внесла большие коррективы в евросезон, некоторые игры ЦСКА пришлось перенести на неопределённый срок. Как команда это восприняла?

— Тяжеловато. Здесь палка о двух концах. Хорошо, когда ты играешь в тонусе, но если он не напряжённый, как у нас последний месяц — каждые три дня игра. Понятно, что и к такому привыкаешь, но всё равно затраты физические и эмоциональные очень большие. С другой стороны, когда отменяют или переносят игры, а ты весь месяц тренируешься впустую — это убивает, потому что нет игровой практики.

— Насколько сильно частые игры могут повлиять на физическое состояние команды?

— Влияют, конечно. Вроде бы ты себя чувствуешь хорошо, но тело со временем всё равно проседает и в эмоциональном, и в психологическом плане. Ясно, что человек привыкает ко всему. В Бундеслиге, например, был такой график, было нормально.

Встретили с женой Новый год как пожилые люди

— В самом начале вы сказали, что встретили Новый год в Москве. Как всё прошло?

— Это мой первый год, который я встречал только с женой. 31-го меня только выписали из больницы. Всё было спокойно, без алкоголя, даже бокал шампанского нельзя было выпить, потому что мне прописали антибиотики после операции. В два часа ночи легли спать. Можно сказать, встретили Новый год как пожилые люди (смеётся).

— Есть какие-то определённые семейные традиции?

— Мы не бросаем сожжённый лист с загаданным желанием в шампанское, но традиционно во время боя курантов про себя озвучиваем моменты, которые хотели бы реализовать. Мы всегда отмечаем в Волгограде, я подъезжал после сборной, отмечали Новый год дома. Последние два года до этого не получалось, потому что в штабе сборной не отпускали по домам, встречали командой.

— Как сейчас дела в Волгограде?

— Особо не вижу, потому что не выхожу из дома. Но за окном слякотно, это нормально для города в такое время года (смеётся).