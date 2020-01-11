https://static.news.ru/photo/c732c0aa-3547-11ea-ad15-fa163e074e61_660.jpg Мартен Фуркад Фото: imago-images.de/Global Look Press

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Француз преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 1,4 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял немец Арнд Пайффер (+20,1; 3), третье — ещё один француз Симон Детьё (+20,3; 3).

Россиянин Матвей Елисеев занял 10-е место (+59,8; 4), Александр Логинов — 17-е (+1.25,2; 5).

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третье — её соотечественница Марте Рёйселанд. Россиянка Светлана Миронова финишировала 29-й, Лариса Куклина заняла последнее, 30-е место, писал NEWS.ru.