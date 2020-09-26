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Финляндия готова провести два этапа Кубка мира по биатлону со зрителями

14:39, 28 сентября 2020
Фото: Jussi Nukari via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Оргкомитет этапа Кубка мира в Контиолахти заявил, что в ноябре и декабре пример два этапа Кубка мира по биатлону. Также они рассчитывают, что ситуация позволит провести соревнования с ограниченным числом зрителей.


Решения, касающиеся количества зрителей будут приняты позже и будут зависеть от решений властей страны и региона и регламента IBU. Если правила останутся теми же, мы ожидаем, что будет можно провести соревнования с ограниченным числом зрителей, — говорится в заявлении оргкомитета соревнований.

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The International Biathlon Union IBU has announced today that the World Cup season will open as planned in Kontiolahti on 28-29 November. Moreover, the Ãstersund World Cup, scheduled for the following week, will be held in Kontiolahti. Decisions regarding the number of spectators will be made later. The decision will depend on the national and regional health authoritiesâ regulations in connection with the IBU Covid-19 event guidelines. If the regulations remain the way they are now, we estimate that it would be possible to have a restricted number of spectators at the World Cup events. Want to read our full press release? > Visit kontiolahtibiathlon.com Heidi Lehikoinen

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Регламент IBU, касающийся COVID-19 позволяет проведения соревнований со зрителями, если это разрешено местным законодательством при условии обеспечения социальной дистанции, соблюдения мер гигиены и отсутствии контактов зрителей и участников соревнований.

Как писал NEWS.ru, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) из-за коронавируса внёс изменения в календарь Кубка мира — 2020/21

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