Финляндия готова провести два этапа Кубка мира по биатлону со зрителями

https://static.news.ru/photo/52d26b74-0180-11eb-98c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jussi Nukari via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Оргкомитет этапа Кубка мира в Контиолахти заявил, что в ноябре и декабре пример два этапа Кубка мира по биатлону. Также они рассчитывают, что ситуация позволит провести соревнования с ограниченным числом зрителей.



Решения, касающиеся количества зрителей будут приняты позже и будут зависеть от решений властей страны и региона и регламента IBU. Если правила останутся теми же, мы ожидаем, что будет можно провести соревнования с ограниченным числом зрителей, — говорится в заявлении оргкомитета соревнований.

Регламент IBU, касающийся COVID-19 позволяет проведения соревнований со зрителями, если это разрешено местным законодательством при условии обеспечения социальной дистанции, соблюдения мер гигиены и отсутствии контактов зрителей и участников соревнований.

Как писал NEWS.ru, Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) из-за коронавируса внёс изменения в календарь Кубка мира — 2020/21