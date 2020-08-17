FINA рекомендовала перенести Кубок мира по плаванию на 2021 год

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После совещания рабочей группы Международная федерация плавания (FINA) вынесла рекомендации, согласно которым из-за пандемии COVID-19, Кубок мира по плаванию стоит перенести на следующий год. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Несмотря на то, что города — хозяева этапов Кубка мира демонстрируют интерес к проведению соревнований в этом году, рабочая группа FINA рекомендовала перенести серию на следующий год, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и всех заинтересованных сторон, — рекомендует FINA.

При этом заключительный этап Кубка мира нынешнего сезона должен был состояться в Казани.

Как писал NEWS.ru, столица Татарстана примет финальный этап Кубка мира-2021 по плаванию. Соревнования пройдут с 28 по 30 октября.