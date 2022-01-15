Фигуристы Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что состав национальной команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, будет оглашён на олимпийском собрании в 20-х числах января. Это решение будет принято на сборе в Красноярске, сообщает «Матч ТВ».

Олимпийское собрание по вопросу состава пройдёт в 20-х числах января в Москве. Состав сборной на олимпийский командный турнир будет оглашён на сборе в Красноярске, — сказала Ермолина. Олимпиада пройдёт в...