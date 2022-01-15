Фигуристы Синицина и Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, выиграли чемпионат Европы — 2022 по фигурному катанию. За произвольный танец фигуристы получили 130,07 балла. Общая сумма составила 217,96 балла. Турнир проходит в Таллине.
Второе место занял ещё один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин, набрав 213,20 балла. На третьем месте остановились итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабр (207,97).
Дебютанты чемпионата Европы из России Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмую строчку (186,61).
Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится 16 января.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые расположились на промежуточном втором месте на ЧЕ по фигурному катанию, никогда так не катались. Она заявила, что очень довольна их выступлением. Так бывшая фигуристка прокомментировала итоги ритм-танца на турнире.