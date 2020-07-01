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Фигуристка Самодурова показала татуировку львицы на фото в купальнике

13:53, 01 июля 2020 10
Софья Самодурова Софья Самодурова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией в купальнике.

На фото видна татуировка львицы на теле спортсменки, которую оценили подписчики. Они также отметили фигуру Самодуровой и написали комплименты по поводу внешности в комментариях.

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17-летняя спортсменка является чемпионкой Европы 2019 года в женском одиночном катании.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с Софьей Самодуровой в Ленинградской области. Кроме того, подписчики спортсменки посоветовали ей сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.

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