Фигуристка Самодурова показала татуировку львицы на фото в купальнике

https://static.news.ru/photo/fc549088-bb89-11ea-a107-fa163e074e61_660.jpg Софья Самодурова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась со своими подписчиками в Instagram фотографией в купальнике.

На фото видна татуировка львицы на теле спортсменки, которую оценили подписчики. Они также отметили фигуру Самодуровой и написали комплименты по поводу внешности в комментариях.

17-летняя спортсменка является чемпионкой Европы 2019 года в женском одиночном катании.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с Софьей Самодуровой в Ленинградской области. Кроме того, подписчики спортсменки посоветовали ей сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.