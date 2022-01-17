Фигуристка Радионова назвала состав на олимпийский командник

Российская фигуристка Елена Радионова в разговоре с NEWS.ru назвала свою версию состава на соревнования в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Она считает, что в состав команды должны попасть самые стабильные фигуристы.

На мой взгляд, формируя состав на командник, в первую очередь необходимо отталкиваться от стабильности. В женских соревнованиях точно нужно ставить Камилу Валиеву и в пару к ней, наверное, Александру Трусову всё-таки. Не пугает ли её нестабильность? Нет, у Саши сложный технический набор. Даже с одним-двумя падениями она может набрать хорошую сумму за технику, — сказала Радионова в разговоре с NEWS.ru.

По её мнению, от мужчин необходимо заявить Марка Кондратюка, так как он доказал в этом сезоне, что на него можно рассчитывать.

В танцах Синицину и Кацалапова поставила бы на обе программы, а в парах сделала бы замену — Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский, — заключила она.

Командный турнир по фигурному катанию проводится на Олимпийских играх с 2014 года. На Олимпиаде в Сочи сборная России взяла золото, а Пхёнчхане в 2018 году — серебро.

В командном турнире представлены все четыре дисциплины фигурного катания. Есть возможность сделать замены в двух из них. В женской/мужской дисциплинах или в парах/танцах.

Официальный состав на командник в Пекине будет объявлен в конце января.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дейв Лиз заявил, что ужин Этери Тутберидзе с судьями мог повлиять на оценки её фигуристов на чемпионате Европы, который прошёл в Таллине. По итогам соревнований все три ученицы Тутберидзе заняли лидирующие позиции, а также пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевала серебро.