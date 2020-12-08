Фигуристка Медведева пропустит чемпионат России

https://static.news.ru/photo/8f645d0e-3a06-11eb-a73e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

21-летняя подопечная Этери Тутберидзе Евгения Медведева заявила, что ей придётся отказаться от участия в российском чемпионате по фигурному катанию. Она призналась, что это связано с проблемами со здоровьем.

Вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России, это наше решение. Этот сезон, наверное, самый тяжёлый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках. После того как спина почувствовала себя лучше и я только стала входить в тренировочный режим, я сильно заболела, — рассказала спортсменка ТАСС.

Медведева рассказала, что на лёд смогла выйти только 8 декабря, и врачи рекомендовали ей тренировки в щадящем режиме. По словам фигуристки, подготовиться за две недели к Кубку России в таких условиях невозможно. Медведева отметила, что очень переживает, ведь она подвела своих болельщиков.

Медведева завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Также на её счету по две победы на чемпионатах мира и Европы и два выигранных финала Гран-при. Спортсменка вернулась в команду тренера Этери Тутберидзе минувшей осенью. Ранее она работала в команде канадца Брайана Орсера.

В конце ноября российская фигуристка призналась, что тяжело перенесла коронавирус, из-за которого она пропустила этап серии Гран-при в Москве, и несколько этапов Кубка России из-за проблем со спиной. Чемпионат России стартует 24 декабря в Челябинске, сообщал NEWS.ru.