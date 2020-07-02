Фигуристка Бутырская предположила, что Загитовой заплатили за агитацию

https://static.news.ru/photo/1f342e06-bc75-11ea-881f-fa163e074e61_660.jpg Мария Бутырская Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Чемпионка мира и Европы Мария Бутырская поделилась своим мнением по поводу гражданской позиции олимпийской чемпионки Алины Загитовой. На днях российская фигуристка сообщила, что проголосовала по поправкам в Конституцию и выразила благодарность президенту страны Владимиру Путину.

У Алины много подписчиков, и конечно, этим можно воспользоваться! Может, её кто-то попросил это сделать! Может, даже заплатили деньги? Если же я что-то делаю, то никогда не афиширую это, — передаёт слова Бутырской Sport24.

Бутырская добавила, что подобные вещи нельзя распространять, а каждый человек должен решать сам. По мнению бывшей фигуристки, у неё есть своё мнение по поводу голосования по поправкам в Коституцию, но она держит его при себе.

Хочу сказать, что я никого не осуждаю, потому что каждый человек вправе делать то, что он хочет, — добавила Бутырская.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка подверглась сильной критике со стороны болельщиков после поста о голосовании на своей странице в Instagram. Болельщики заявляли, что Загитовой должно быть стыдно и не стоило ей голосовать за поправки.