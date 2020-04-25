Фигурист Ханю работает над исполнением четверного акселя

Юдзуру и я уже говорили, что мы хотим иметь дело с четверным акселем. У него фантастическая техника, поэтому ему нужно сконцентрироваться на физической силе и подготовить тело к управлению вращением. Нужно повышать высоту прыжка, а для этого требуется много сил, — сказал Орсер телеканалу Olympic channel.