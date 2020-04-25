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Фигурист Ханю работает над исполнением четверного акселя

16:42, 25 апреля 2020
Юдзуру Ханю Юдзуру Ханю Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брайан Орсер, тренер двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию японца Юдзуру Ханю, рассказал, что его подопечный работает над исполнением четверного акселя.

Юдзуру и я уже говорили, что мы хотим иметь дело с четверным акселем. У него фантастическая техника, поэтому ему нужно сконцентрироваться на физической силе и подготовить тело к управлению вращением. Нужно повышать высоту прыжка, а для этого требуется много сил, — сказал Орсер телеканалу Olympic channel.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова и Ханю вместе исполнили параллельный четверной тулуп, писал News.ru.

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