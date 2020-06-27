ФФККР не возражает против перехода фигуриста Коляды к тренеру Мишину

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга подала документы на переход бронзового призёра чемпионата мира Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину
Горшков подчеркнул, что ФФККР не возражает против этого перехода,
Предыдущим тренером спортсмена была Валентина Чеботарёва, с которой он работал с начала карьеры. Коляда также является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и двукратным чемпионом России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Коляда впервые после операции вышел на лёд. В апреле 2019 года спортсмен был госпитализирован с обострением гайморита. В сентябре Коляда из-за болезни пропустил турнир серии «Челленджер» в Братиславе. В конце октября фигурист успешно перенёс операцию.
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