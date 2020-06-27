ФФККР не возражает против перехода фигуриста Коляды к тренеру Мишину

https://static.news.ru/photo/dddc9044-b85d-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Михаил Коляда Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, что Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга подала документы на переход бронзового призёра чемпионата мира Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину

Горшков подчеркнул, что ФФККР не возражает против этого перехода, передаёт ТАСС.

Предыдущим тренером спортсмена была Валентина Чеботарёва, с которой он работал с начала карьеры. Коляда также является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях и двукратным чемпионом России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Коляда впервые после операции вышел на лёд. В апреле 2019 года спортсмен был госпитализирован с обострением гайморита. В сентябре Коляда из-за болезни пропустил турнир серии «Челленджер» в Братиславе. В конце октября фигурист успешно перенёс операцию.