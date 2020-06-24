Фанаты Загитовой атакуют ISU из-за проигрыша во всех номинациях премии

Фанаты олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на Международный союз конькобежцев (ISU) из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards.
Спортивный агент и организатор премии Ари Закарян подтвердил, что Загитова не получит ни одну из статуэток ISU Skating Awards, выразив своё сожаление.
Фанаты стали писать гневные комментарии на странице ISU в Instagram.
Без Алины нет смысла в ваших наградах, — написал один из пользователей.
Также поклонники россиянки запустили два хэштега в поддержку спортсменки: #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову) и #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии коррумпированного ISU).
Премия ISU Skating Awards пройдёт 11 июля в онлайн-режиме.
Ранее ISU объявил о создании новой премии ISU Skating Awards для фигуристов, тренеров и хореографов, писал NEWS.ru. Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.
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