Фанаты Загитовой атакуют ISU из-за проигрыша во всех номинациях премии

https://static.news.ru/photo/e490f2c6-b629-11ea-b3aa-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фанаты олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию россиянки Алины Загитовой обрушились с критикой на Международный союз конькобежцев (ISU) из-за непопадания спортсменки в число победителей премии ISU Skating Awards.

Спортивный агент и организатор премии Ари Закарян подтвердил, что Загитова не получит ни одну из статуэток ISU Skating Awards, выразив своё сожаление.

Фанаты стали писать гневные комментарии на странице ISU в Instagram.

Без Алины нет смысла в ваших наградах, — написал один из пользователей.

Также поклонники россиянки запустили два хэштега в поддержку спортсменки: #WeVotedForAlinaZagitova (Мы голосовали за Алину Загитову) и #BoycottAwardCorruptISU (Бойкот премии коррумпированного ISU).

Премия ISU Skating Awards пройдёт 11 июля в онлайн-режиме.

Ранее ISU объявил о создании новой премии ISU Skating Awards для фигуристов, тренеров и хореографов, писал NEWS.ru. Российские спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева вошли в список номинантов на звание самого ценного фигуриста сезона, которые внесли наибольший вклад в популяризацию фигурного катания.