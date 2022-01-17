Елена Радионова: Анна Щербакова воскресла, как птица Феникс

Чемпионат Европы по фигурному катанию подошёл к концу. Сборная России на турнире в Таллине завоевала 9 из 12 медалей. Все золотые награды на счету наших фигуристов. NEWS.ru вместе с Еленой Радионовой подводит итоги соревнований в Таллине. Как Анна Щербакова совершила камбэк, кто из мужчин достоин Олимпиады, каким образом должен выглядеть состав на «командник» — отвечает двукратный серебряный призёр чемпионата Европы.

— Камбэк Ани Щербаковой — это, пожалуй, самый эмоциональный момент чемпионата Европы. Вы верили в то, что ей удастся реабилитироваться после короткой?

— Я верила, что Аня в произвольной воскреснет, как птица Феникс. У каждого в карьере бывают сложные периоды. Ведь она и так два сезона на высоком уровне каталась. Она действующая чемпионка мира, на ней тоже лежал груз ответственности. Однако я верила, что у неё всё получится. Ведь Щербакова не раз доказывала, что она боец по своей натуре. Даже если вспомнить, как она преодолевала все трудности на прошлом чемпионате страны. Аня в очередной раз доказала, что на неё можно рассчитывать!

— Как вы думаете, с чем связаны не очень чистые прокаты фигуристки на последних стартах (произвольная на ЧР, короткая на ЧЕ)?

— Может всё сказаться. В том числе сложный технический уровень программ у наших девочек. То, что они выполняют такой контент — это само по себе прорыв, но за этим стоит титанический труд. Это всё не просто так. Да, у Ани встречались в этом сезоне не самые удачные прокаты. Однако в этом нет ничего страшного. Помарки могут быть у всех. До Олимпиады есть ещё время, чтобы немного улучшить свою форму, подправить все недочёты.

— А что насчёт давления? Олимпийский сезон, большая конкуренция — это не могло сказаться?

— Да, про давление тоже не стоит забывать. На чемпионате Европы у Ани был самый большой груз ответственности, так как она ехала в статусе действующей чемпионки мира. Ей нужно было подтверждать свой уровень. Плюс разговоры об Олимпиаде могли сыграть некоторую роль.

Анна Щербакова Maksim Konstantinov/Global Look Press

— После произвольной Ани могут ли оставаться ещё сомнения на тему того, кто должен поехать на Игры?

— Нет, никаких. После этого чемпионата Европы она всем доказала, что заслуживает поехать на Олимпиаду.

— Этот мощный камбэк на ЧЕ может придать Ане некий дополнительный импульс перед Играми?

— Конечно, чемпионат Европы скажется на Ане, на её эмоциональном фоне. Видно, что сезон складывается для неё непросто. Рада, что в произвольной у неё случился камбэк. Теперь она должна себя увереннее чувствовать.

— Как вы считаете, может ли Щербакова бросить Валиевой вызов в борьбе за золото в индивидуальных соревнованиях? Что для этого нужно будет сделать? Сколько четверных потребуется?

— Заранее вешать медали не нужно ни на кого, так как в спорте возможно всякое. У Ани очень хорошая вторая оценка, и это действительно важное подспорье в борьбе с Камилой. Но чтобы её обыгрывать одной второй оценки недостаточно. К тому же, у Камилы тоже хорошие балы за компоненты. Поэтому Аня должна ещё прыгать столько же четверных прыжков, сколько прыгает её соперница.

— Камила Валиева выиграла чемпионат Европы, но при этом прокат в произвольной не получился идеальным. С чем связаны её ошибки? Это случайность или она начала ощущать перед Играми давление?

— Ошибка Камилы в произвольной — это просто случайность. Она сделала прыжок чисто, но затем у неё соскочила нога на приземлении (речь идёт о сорванном тройном акселе в произвольной программе — прим. NEWS.ru). В этом ничего критичного нет. Тройной аксель у неё очень стабильный в этом сезоне. То, что это была случайность, доказывает катание спортсменки. Она была очень раскованной в прокате. Поэтому, на мой взгляд, никаких психологических проблем Камила не испытывала.

Камила Валиева Maksim Konstantinov/Global Look Press

— Трусова снова с бронзой. Не обидно за Сашу? В случае менее рискованного контента, она могла рассчитывать на серебро.

— Конечно, за Сашу обидно. Выполнив хотя бы три чистых четверных (в произвольной исполнила чисто только два квада из четырёх — прим. NEWS.ru), она могла бы рассчитывать на серебро турнира. Падения на двух квадах сказались на оценке. Но спортсменка сама выбирает свой контент. Я уверена, что они заранее обсудили всё с тренерами, и решили, что это будет оптимальный вариант.

— На европейском первенстве даже с двумя падениями она всё равно смогла зацепиться за бронзу. На Олимпиаде подобный сценарий может не повториться. В Пекине будут японки, которые в случае ошибок Саши поборются за медали. Что в таком случае важнее: медаль Олимпиады или очередная рискованная попытка приземлить наибольшее количество четверных?

— Перед Олимпиадой они с тренерами всё обсудит, всё взвесят. Если они сочтут нужным поставить пять прыжков, то, значит, у фигуристки есть потенциал, чтобы выполнить все пять элементов.

— Насколько это будет оправданно?

— Наши фигуристки лучшие в мире, но на Олимпиаде нужно быть немножечко осторожным. Думаю, да, такие ошибки ей в Пекине не простят.

Александра Трусова Maksim Konstantinov/Global Look Press

— Кондратюк за три недели выиграл титулы чемпиона России и Европы. Можно ли теперь его назвать лидером сборной в мужской одиночке?

— Если смотреть на данный момент, то Марк Кондратюк — это лидер сборной. Он выиграл Россию, подтвердил свой статус на европейском первенстве. Он совершил огромный скачок в этом сезоне. Его прорыв не может не вызывать восхищение. Надеюсь, на Олимпиаде ему тоже удастся хорошо выступить.

— Кто в итоге должен ехать на Игры: Евгений Семененко или Андрей Мозалёв?

— Это сложный вопрос. Я сама об этом думаю, и не знаю, что ответить. И Женя, и Андрей достойны попасть на Игры. Чемпионат Европы в соревнованиях мужчин получился очень интересным в этом году. Наши парни боролись как в последний раз. Я такого рвения со стороны ребят не видела очень давно. Обычно у нас только девочки так борются.

Каждый из них достоин ехать на Олимпийские игры, потому что за ними будущее. Они молодые, крутые. Конечно, на чемпионате Европы не всё получилось, но это был их дебютный турнир. Я верю, что в будущем они станут лидерами мирового фигурного катания.

— При отборе на Игры всё-таки важен спортивный принцип или прошлые заслуги тоже должны учитываться?

— И то, и другое важно. Именно поэтому выбор между Семененко и Мозалёвым такой тяжёлый. Эти два спортсмена равноценны.

— Возможно ли в нынешних условиях одолеть пару Мишина/Галлямов? Они — безоговорочный номер один в парах?

— Да, на все сто процентов. Они не раз подтверждали это на соревнованиях. Ребята очень стабильные, выполняют сложный каскад — сальхов — ойлер — сальхов. У них сложные подходы к разным элементам, интересные выходы из поддержек. Плюс у ребят яркие программы в этом сезоне — и короткая, и произвольная. Правильные образы им подобрали. Поэтому очевидно, что это пара номер один в России.

— Несмотря на некоторые помарки, пара Тарасова/Морозов выглядела весьма неплохо на турнире. Как вы считаете, переход к Тутберидзе преобразил эту пару?

— Тарасова и Морозов всегда очень хорошо владели коньком. Это пара, которая хорошо, мягко катит. В этом году им сделали очень стильные программы. Видно, что была проведена работа над их образами. С помощью Тутберидзе эта пара приобрела некий лоск. Про техническую составляющую мне судить сложно, но визуально они выглядят очень хорошо. Но, к сожалению, их подводит нестабильность.

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что можете сказать о наших ведущих танцевальных дуэтах? Есть ощущение, что Александра Степанова/ Иван Букин сильно прибавили в этом сезоне.

— У нас действительно сейчас в России два сильных танцевальных дуэта, но, конечно, Вика с Никитой — пара номер один. Степанова и Букин — номер два. Я получаю удовольствие от их прокатов и тех, и других.

— На ваш взгляд, кто должен представлять Россию на командном турнире Олимпиады и в каких видах должны быть замены?

— На мой взгляд, формируя состав на «командник» в первую очередь необходимо отталкиваться от стабильности. В женских соревнованиях точно нужно ставить Камилу и в пару к ней, наверное, Сашу всё-таки.

— Её нестабильность вас не пугает?

— Нет, у неё сложный технический набор. Даже с одним-двумя падениями она может набрать хорошую сумму за технику.

— У мужчин кто: Кондратюк или Коляда?

— Марк. Он доказал в этом сезоне, что на него можно рассчитывать. Главный аргумент в его пользу — это стабильность.

В танцах и парах?

— Синицину и Кацалапова поставила бы на обе программы, а в парах сделала бы замену — Мишина/Галлямов и Бойкова/Козловский.