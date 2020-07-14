Единая лига ВТБ назвала дату проведения Матча звёзд сезона-2020/21

https://static.news.ru/photo/4dd356f2-c5cf-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Единой Лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко рассказал о проведении Матча звёзд в сезоне-2020/21.

Матч звёзд — это история для зрителей, для тех, кто приходит на арену. Надеюсь, к 14 февраля эпидемиологическая ситуация стабилизируется, и мы проведём яркий Матч звёзд, — сказал Кущенко на пресс-конференции, посвященной Совету Лиги.

Он отметил, что в Лиге планируют сделать что-то яркое и креативное. Матч звёзд в 2021 году должен пройти в Москве на «ВТБ-Арене».

Ранее NEWS.ru также сообщал, что Совет Единой лиги ВТБ утвердил состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21. Совет принял решение начать сезон-2020/21 20 сентября. В нём примут участие 13 команд. По итогам регулярного сезона определятся восемь лучших клубов лиги, а победитель будет выявлен в серии плей-офф до трёх побед по схеме 2-2-1.