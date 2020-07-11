Драчёв: за два года я сдвинул многие проекты с мёртвой точки

https://static.news.ru/photo/bc0d8250-c354-11ea-92a4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-президент СБР Владимир Драчёв рассказал о своей работе на посту руководителя российского биатлона и назвал его главные проблемы.

Решение было сложное, но мы приняли его совместно с коллегами и руководителями, чтобы оставить пост и сосредоточиться на работе в Думе. Я готов помогать своим последователям распутать тот клубок проблем, с которым столкнулся наш биатлон. Я понимал сложность работы ещё в 2018 году и не жалею об этом опыте, — рассказал Драчёв журналистам.

Также специалист отметил самые важные шаги, которые нужно сделать новому руководству.

Не совсем верно, что об успехе федерации судят только по результатам сборной команды, хотя за два года я сдвинул с мёртвой точки многие проекты, были построены и реконструированы центры, я облетел всю страну, и в конце концов эта работа даст результат. Самый сложный вопрос — взаимодействие с IBU, который мы не сумели решить за два года. Этот вопрос надо довести до конца. Все предпосылки для возвращения СБР в биатлонную семью созданы, — подчеркнул Драчёв.

Как сообщал NEWS.ru, бывший вице-президент IBU Александр Тихонов назвал единственного кандидата на пост главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова «прохвостом и мошенником».