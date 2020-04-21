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Драчёв рассказал, почему против новых тренеров сборной РФ по биатлону

14:35, 21 апреля 2020
Владимир Драчёв Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему выступает против новых старших тренеров национальной команды Владимира Королькевича и Роберта Кабукова.

Драчёв голосовал против их назначения.

Моя позиция такая, потому что я знаю этих тренеров и уровень, который у них есть на данный момент. Но есть много нюансов, — цитирует Драчёва ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.

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