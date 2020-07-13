Депутат Госдумы РФ призвал легкоатлетов бойкотировать соревнования

https://static.news.ru/photo/ea13db84-c522-11ea-90f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной Думы от партии ЛДПР, бывший член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики Алексей Кустов прокомментировал отставку Евгения Юрченко с поста президента ВФЛА.

Я искренне рад, что он освободил случайно занятое им место. Я давно говорил, что чем раньше он уйдёт, тем легче стране будет подняться с колен. Видимо, в нём всё-таки осталось хоть какое-то понятие чести. У Дмитрия Шляхтина, который на протяжении пяти лет сидел на посту президента ВФЛА не было порядочности, хоть он и является полковником Российской армии, — сказал депутат в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Также Кустов отметил, что спортсмены должны бойкотировать соревнования.

Это хороший знак (отставка Юрченко), спортсмены должны подняться, выразить недоверие, бойкотировать все соревнования: чемпионат России, первенства России, Кубок России, чтобы хоть как-то поменять ситуацию. Мне искренне жаль наших атлетов. Выдающаяся спортсменка Мария Ласицкене расходует свою энергию в борьбе с чиновниками. Это не её вообще обязанности. Она должна выступать, побежать и приносить радость любителям лёгкой атлетики, — сказал Кустов.

13 июля Евгений Юрченко объявил об уходе с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Он был избран в феврале 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Шляхтина, подавшего в отставку в ноябре 2019 года на фоне допинговых скандалов в лёгкой атлетике.

Ранее Евгений Юрченко заявил, что реальная сумма штрафа, которую организация должна была выплатить Международной ассоциаций легкоатлетических федераций (World Athletics), больше названных ранее $5 млн.