«Чернее, радужнее, трансгендернее»: в Сети смеются над новым девизом ОИ

Ничто не вечно, и события сегодняшнего дня стали важным тому подтверждением. 20 июля 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый девиз Олимпийских игр — «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Это первое изменение девиза за всю историю. Впрочем, несмотря на всю «эпохальность» (так выразился глава МОК Томас Бах) события, многие это изменение восприняли в штыки. Кто-то считает, что смена девиза разрушает спортивные традиции, кто-то убеждён, что это просто потакание различным меньшинствам, а кто-то вообще не видит смысла в изменении. Рассказываем об истерии вокруг нового девиза.

Бах! И новый девиз

Инициатором смены девиза выступил сам глава МОК Томас Бах. Своими мыслями на этот счёт спортивный функционер поделился на виртуальном заседании исполкома организации в апреле. Тогда его идея вызвала широкое одобрение, в том числе со стороны представителей международного комитета Пьера де Кубертена (основатель современных Олимпийских игр).

Однако окончательное решение по вопросу было принято только во вторник на 138-й сессии МОК. Во время сессии провели голосование — новый девиз был поддержан единогласно.

Как всё начиналось

С тем, кто предложил изменить девиз, мы разобрались. Кто же был автором изначального варианта? История гласит, что фразу «Быстрее, выше, сильнее» впервые произнёс французский священник Анри Дидон на открытии одного из соревнований в своём колледже. Это изречение услышал Пьер де Кубертен, и оно ему очень понравилось. Недолго думая, он решил её использовать в качестве девиза Олимпийских игр. На первом Олимпийском конгрессе в 1894 году этот девиз был официально утверждён.

Церемония открытия первых Олимпийских игр современности. Афины. 1896. Public domain/wikipedia.org

Кубертен, который взял за основу всего Олимпийского движения фразу «Быстрее, выше, сильнее», был убеждён, что именно эти слова лучшим образом отражают главный посыл спортсменов во всём мире. Спустя больше сотни лет выяснилось, что этих слов недостаточно.

Олимпийские кольца на фоне радуги

Очевидно, что добавляя слово «вместе» в девиз, инициаторы изменений делали акцент на том, что Олимпиада стирает границы, объединяет в общем деле всех и каждого. Однако на данном этапе объединить людей немного не удалось. Пользователи Сети откровенно возмущены решением МОК.

Если брать иностранных болельщиков, то основной посыл их возмущений звучит так: какая разница, под каким девизом умирать? Как мы помним, в Японии, где объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, люди до сих пор проводят акции протеста против Игр. В атмосфере, когда люди требуют отмены Олимпиады, не многих может обрадовать новость о смене девиза.

— Быстрее, выше, сильнее — (получим Covid) вместе. (@thedannygilbert)

— Вместе проведём Олимпиаду по убийствам. (@Clambake)

— Вместе? Люди не будут смотреть это дерьмо! (@shadowsclones)

Российские же пользователи смотрят на эту проблему немного под другим углом.

— Чернее, радужнее, трансгендернее — вместе. (@jind28)

— Ну впихните уже в девиз гей-составляющую, хочется же вам, ёмае. (@mad_dog)

— Всё. Конец Кубертеновскому дому! Дальше гендерквиры, как черви, туда полезут, коленопреклонённые. (@Чёрныйдоктор).

— Олимпийские кольца сделают на фоне радуги. (@doping77)

— Следующим шагом будет отмена дифференциации результатов. Пробежал 100-метровку и получил медаль «Молодец». Всем одинаковые медали — это же прекрасно. (@angleter)

Нашлись и те, кто посетовал на разрушение традиции.

— Раньше было по отдельности? (@gilbert11)

— Как можно было так испоганить легендарный девиз? (@Maize)

— Кубертен в гробу на 1000-й круг пошёл... (@VladimirKruz)

А вот депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев сподобился даже на свой вариант девиза.

На месте Международного олимпийского комитета (МОК) я бы сделал другой девиз: «Политика и спорт неразделимы». Этот девиз является более актуальным, более насущным и отвечает реалиям современного спорта, — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

И ведь с депутатом не поспоришь. Как жаль, что он опоздал с предложением.