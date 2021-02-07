Чемпионат мира по биатлону 2021: расписание гонок

https://static.news.ru/photo/5dbece90-69dd-11eb-aa56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдёт чемпионат мира по биатлону. В программе соревнований будут разыграны 12 комплектов наград.



На прошлогоднем чемпионате мира в Антхольце (Италия) сборная России завоевала одну золотую и одну бронзовую награды усилиями Александра Логинова.

Расписание соревнований (время московское):

10 февраля. 17:00. Смешанная эстафета

12 февраля. 16:30. Спринт. Мужчины

13 февраля. 16:30. Спринт. Женщины

14 февраля. 15:15. Преследование. Мужчины

14 февраля. 17:30. Преследование. Женщины

16 февраля. 14:05. Индивидуальная гонка. Женщины

17 февраля. 16:30. Индивидуальная гонка. Мужчины

18 февраля. 17:15. Одиночная смешанная эстафета

20 февраля. 13:45. Эстафета. Женщины

20 февраля. 17:00. Эстафета. Мужчины

21 февраля. 14:30. Масс-старт. Женщины

21 февраля. 17:15. Масс-старт. Мужчины

Как писал NEWS.ru, cпортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что у него нет каких-либо предпочтений относительно возможного состава российской сборной по биатлону на предстоящем чемпионате мира.