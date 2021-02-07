Чемпионат мира по биатлону 2021: расписание гонок

С 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдёт чемпионат мира по биатлону. В программе соревнований будут разыграны 12 комплектов наград.
На прошлогоднем чемпионате мира в Антхольце (Италия) сборная России завоевала одну золотую и одну бронзовую награды усилиями Александра Логинова.
Расписание соревнований (время московское):
10 февраля. 17:00. Смешанная эстафета
12 февраля. 16:30. Спринт. Мужчины
13 февраля. 16:30. Спринт. Женщины
14 февраля. 15:15. Преследование. Мужчины
14 февраля. 17:30. Преследование. Женщины
16 февраля. 14:05. Индивидуальная гонка. Женщины
17 февраля. 16:30. Индивидуальная гонка. Мужчины
18 февраля. 17:15. Одиночная смешанная эстафета
20 февраля. 13:45. Эстафета. Женщины
20 февраля. 17:00. Эстафета. Мужчины
21 февраля. 14:30. Масс-старт. Женщины
21 февраля. 17:15. Масс-старт. Мужчины
Как писал NEWS.ru, cпортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что у него нет каких-либо предпочтений относительно возможного состава российской сборной по биатлону на предстоящем чемпионате мира.