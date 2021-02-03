Губерниев оценил потенциальный состав сборной РФ по биатлону

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала состав сборной России на чемпион мира по биатлону в Поклюке и пожаловалась на нехватку молодёжи в главной команде страны.

Не обкатывают ни девчонок, ни ребят. Им самим сложно определить полный состав. У них есть три человека, которых постоянно везде ставят: Логинов, Елисеев и Латыпов. А других не пробуют. Сейчас...