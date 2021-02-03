Губерниев оценил потенциальный состав сборной РФ по биатлону

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что у него нет каких-либо предпочтений относительно возможного состава российской сборной по биатлону на предстоящем чемпионате мира.
Не знаю, кого ещё поставят. Это уже как тренеры решат. Кого поставят, за того и будем болеть, — заявил Губерниев журналистам Sport24.
Он подчеркнул, что железной тройкой являются Логинов, Латыпов и Елисеев, а насчёт остальных решат тренеры.
Кто лучше готов судя по последним гонкам? Да никто, — подчеркнул комментатор.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова пожаловалась на нехватку молодёжи в главной команде страны по биатлону. Она подчеркнула, что тренеры постоянно ставят Елисеева, Логинова и Латыпова, но не обкатывают никого другого. Резцова считает, что в биатлоне нарушены отборы и система, поэтому одни и те же спортсмены ходят по кругу, а молодёжь не развивается, поскольку у неё нет возможности.
Как писал NEWS.ru, бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев назвал самых перспективных молодых российских биатлонистов.