Чемпион ОИ Кондратюк поделился неожиданными планами на будущее

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Российские фигуристы Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев поделились с корреспондентом NEWS.ru неожиданными планами на будущее. Они допустили возможность совместного дуэта.

Пока совместный номер не планируем, но в будущем...(Смеётся). Ещё четыре года в сольном, и будем думать в танцах выступать или в парах, — сказал Кондратюк.

Его шутку поддержал Дмитрий Алиев.

Мы на шоу практикуем разные поддержки, может, удастся показать что-то интересное, — добавил он.

Фигуристы принимают участие в гала-шоу Татьяны Тарасовой, которое пройдёт 15 и 16 апреля во Дворце спорта «Лужники». К прессе они вышли в паре.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской, которая тренирует Марка Кондратюка.