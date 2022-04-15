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Чемпион ОИ Кондратюк поделился неожиданными планами на будущее

Кондратюк: ещё четыре года в сольном, и можно встать в пару с Дмитрием Алиевым
18:46, 15 апреля 2022
Чемпион ОИ Кондратюк поделился неожиданными планами на будущее Марк Кондратюк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские фигуристы Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев поделились с корреспондентом NEWS.ru неожиданными планами на будущее. Они допустили возможность совместного дуэта.

Пока совместный номер не планируем, но в будущем...(Смеётся). Ещё четыре года в сольном, и будем думать в танцах выступать или в парах, — сказал Кондратюк.

Его шутку поддержал Дмитрий Алиев.

Мы на шоу практикуем разные поддержки, может, удастся показать что-то интересное, — добавил он.

Фигуристы принимают участие в гала-шоу Татьяны Тарасовой, которое пройдёт 15 и 16 апреля во Дворце спорта «Лужники». К прессе они вышли в паре.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской, которая тренирует Марка Кондратюка.

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