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Фигуристка Самоделкина перешла к тренеру, которая работает с чемпионом ОИ

Фигуристка Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской
16:04, 13 апреля 2022
Фигуристка Самоделкина перешла к тренеру, которая работает с чемпионом ОИ Российская фигуристка Софья Самоделкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской, которая тренирует олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка, сообщает источник «Р-Спорт». Ранее 15-летняя спортсменка занималась в группе Сергея Давыдова.

Пока официального подтверждения информации нет.

Софья Самоделкина в сезоне-2021/22 стала серебряным призёром юниорского первенства России. Со следующего сезона фигуристка выходит во взрослые соревнования.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алёна Косторная снова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Она присоединилась к команде Елены Буяновой, сообщает «Матч ТВ». Ранее чемпионка Европы 2020 года уходила от Тутберидзе в тренерский штаб Евгения Плющенко.

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