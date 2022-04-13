Фигуристка Самоделкина перешла к тренеру, которая работает с чемпионом ОИ

Российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской, которая тренирует олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка, сообщает источник «Р-Спорт». Ранее 15-летняя спортсменка занималась в группе Сергея Давыдова.
Пока официального подтверждения информации нет.
Софья Самоделкина в сезоне-2021/22 стала серебряным призёром юниорского первенства России. Со следующего сезона фигуристка выходит во взрослые соревнования.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алёна Косторная снова ушла от тренера Этери Тутберидзе. Она присоединилась к команде Елены Буяновой, сообщает «Матч ТВ». Ранее чемпионка Европы 2020 года уходила от Тутберидзе в тренерский штаб Евгения Плющенко.