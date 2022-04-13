Фигуристка Самоделкина перешла к тренеру, которая работает с чемпионом ОИ

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Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что не нужно идеализировать Олимпийские игры, сообщает PeopleTalk. По её словам, на этом мероприятии жизнь спортсмена не заканчивается. Спортсменка на Олимпиаде-2022 в Пекине выиграла золото в командном турнире и заняла четвёртое место в личных соревнованиях.

Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни. Спортивная жизнь рано или поздно заканчивается, поэтому и к Играм стоит относиться спокойнее,...