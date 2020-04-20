Чемпион мира по биатлону Алексей Волков завершил спортивную карьеру

https://static.news.ru/photo/59a94624-8305-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/vol4ikov

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин рассказал, что чемпион мира по биатлону в эстафете Алексей Волков завершил спортивную карьеру.

На самом деле да, он заканчивает карьеру. Я его рекомендовал в тренерский штаб. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет, — цитирует Редькина ТАСС.

Волков является победителем чемпионата мира 2017 года в эстафете, а также семикратным чемпионом Европы. На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Волков в составе эстафетной команды завоевал золотую медаль.

Ранее NEWS.ru писал, что Правления Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон 2020/21. Волков вошёл в состав тренеров резервной мужской команды.