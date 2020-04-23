CAS отложил очные слушания по делу WADA и РУСАДА до 17 мая

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне не будет проводить очные слушания до 17 мая в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

В марте CAS отложил проведение слушаний до 1 мая.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года согласился с рекомендацией комитета WADA по соответствию отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. В заявлении отмечалось, что спортсмены, которые окажутся «чистыми», смогут выступать в нейтральном статусе.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS по итогам разбирательства по делу WADA и РУСАДА.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сказал, что российские спортсмены должны выступать на ОИ на равных, писал NEWS.ru.