Бывший игрок НБА из-за коронавируса просит выпустить его из тюрьмы

https://static.news.ru/photo/9fc5862a-8807-11ea-b572-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кермит Вашингтон призвал власти выпустить его из тюрьмы из-за угрозы заражения коронавирусом. Известный по выступлениям за «Лос-Анджелес Лэйкерс» 68-летний заключённый просит отправить его на домашний карантин.

Только суд может исправить эту несправедливость и защитить меня и мою жизнь, — приводит слова Вашингтона издание TMZ.

Отмечается, что за решёткой бывший баскетболист оказался летом 2018 года за мошенничество. Он украл $1 млн, прикрываясь благотворительностью. Срок у Вашингтона заканчивается через почти четыре года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Жаклин Круз, мать центрового клуба НБА «Миннесота Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 25 марта американский баскетболист опубликовал видео, в котором сообщил, что мать находится в искусственной коме. Отец 24-летнего спортсмена также переболел вирусом.