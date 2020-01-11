Ветле Шостад Кристиансен принёс биатлонной сборной Норвегии победу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Норвежец на финишном круге обогнал француза Кентена Фийона-Майе. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал о своём таланте спринтера, выразил уверенность в победе над Йоханнесом Бё на стометровке, поведал о конкуренции и командном духе в сборной Норвегии и сравнил с медведями российских триумфаторов «Тур де Ски» Александра Большунова и Сергея Устюгова.

— Как я заметил, вы не один раз были хороши в финишном спринте. Специально тренируете этот компонент?



— Да, перед Рождеством у меня был отличный финиш против Тарьея Бё. Конечно, я отрабатываю финиш на тренировках и он становится у меня всё лучше и лучше. Тем более в преследованиях, масс-стартах и эстафетах это качество играет всё большую роль. Но в то же время мне кажется, у меня есть к этому природная предрасположенность. Мои мышцы обладают взрывной силой. Я крупный парень и сильнее в спринте, чем в дистанционном ходе. Поэтому думаю, что ключ к успеху здесь — это комбинация природных данных и упорного труда на тренировках.

— Кто, на ваш взгляд, сейчас лучший спринтер в биатлоне?



— Я должен сказать, что это я. Я верю в себя и думаю, что когда я в форме и финишная прямая достаточно ровная, чтобы было можно разогнаться, я думаю, я там лучший.

Ветле Шостад Кристиансен Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

— Даже в сравнении с Йоханнесом Бё?



— У Йоханнеса очень хорошая дистанционная скорость. В этом он сильнее всех, но он не финишёр. Его средняя скорость на круге 2,5 или 3,3 км просто феноменальная. В этом ему нет равных. Он способен держать высочайшую скорость на протяжении всего круга. Я же могу держать свою максимальную скорость всего несколько секунд. Если я сойдусь с Йоханнесом в стометровом спринте, думаю, обгоню его, но на более длинной дистанции он меня сделает.

— Вы выбрали четвёртый этап в этой эстафете именно из-за лучших спринтерских качеств?



— Я обычно хорошо стреляю стоя, но не сегодня, и к тому же я могу победить многих соперников в спринте, что мне удалось.

— Как вы в целом оцениваете этот сезон? Удалось ли улучшить какие-то качества, в частности, лыжную скорость?



— Я думаю, что мои тренировки прошли очень хорошо. Об этом говорили все тесты в летний период. Думаю, я сделал несколько шагов вперёд в физической подготовке, но моя стрельба в этом году плохая. Я ожидал, что буду поражать больше мишеней. Это помешало показать мне лучшие результаты, потому что моя форма действительно очень хорошая сейчас. Одним словом, мои ожидания были выше показанных результатов. Я надеюсь хорошо выступить здесь в масс-старте и на следующей неделе в Рупольдинге.

— Вы чувствуете сильную конкуренцию внутри норвежской команды, которая способна побеждать даже без братьев Бё? Вы тренируетесь все вместе?



— Да. Мы все тренируемся вместе, потому что большинство из нас живёт в Осло, а остальные в Лиллехаммере, поэтому мы вместе проводим там тренировочные сборы. Такие мероприятия сплачивают, и у нас хороший командный дух. Сегодня мы доказали, что можем побеждать и без Йоханнеса с Тарьеем. У нас очень сильная команда.

— Вы ждёте возвращение Бё-младшего в Поклюке и как оцениваете его шансы завоевать Кубок мира?



— Нет. Я не жду его возвращения до чемпионата мира, потому что ожидается, что его жена родит 16 января. Мне кажется, это нормально уделять столько внимания рождению своего первого ребёнка, поэтому, мне кажется, он останется дома, а присоединится к команде уже на тренировочном сборе в Мартелле перед чемпионатом мира.

— Какие впечатления у вас оставили итоги «Тур де Ски», в котором главный фаворит соревнований Йоханнес Клебо проиграл двум российским лыжникам?



— Я думаю, россияне сегодня тоже очень сильны, к тому же Большунов и Устюгов были очень хороши в подъёме на гору, а Йоханнес чем-то напоминает меня и не очень любит затяжные подъёмы, но действия российской команды были поистине впечатляющими. Мне они напомнили сильных медведей, которые затоптали всех соперников (смеётся).