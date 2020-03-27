Фото: bksamara/vk.com

Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о том, что с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным.

Мы проанализировали всю последнюю информацию от властей, Евролиги и Единой лиги ВТБ, и на этом основании приняли решение более не продолжать совместную ежедневную тренировочную работу, — сказал президент клуба Андрей...