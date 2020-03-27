Президент баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян сообщил о готовности команды повысить уровень и вступить в Единую лигу ВТБ.
Мы подадим заявку на вступление в Единую лигу. Думаю, мы готовы к повышению в классе, — приводят слова Погосяна «Известия».
Самарский клуб на данный момент выступает в Суперлиге-1 и Кубке России.
В сезоне-2018/19 команда Погосяна стала победителем Суперлиги.
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о том, что с 27 марта присутствие игроков на базе клуба не является обязательным, ранее писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники